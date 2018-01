Geninho garante ter apoio da diretoria O técnico Geninho disse nesta terça-feira que as duas derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro - São Caetano e São Paulo - acenderam um sinal de alerta no Corinthians. ?Não há dúvida que acendeu o sinal de alerta. Dois jogos sem somar pontos não deixa de ser preocupante, ainda mais para uma equipe que almeja o título, como a nossa?, disse o treinador, em entrevista à Rádio Joven Pan, no final da manhã. Apesar reclamar um desempenho melhor do setor de meio-campo, o treinador garantiu que não chegou a pedir reforços para a diretoria, como chegou a ser noticiado na véspera. Geninho desmentiu que estaria insatisfeito com o desempenho de Jorge Wagner e teria pedido a contratação de um meia. ?Não pedi nenhum reforço. A última vez que falamos sobre isso foi no início da temporada. Depois disso, não tocamos mais nesse assunto?, disse ele. ?Desde a saída de Vampeta (machucado) tenho dito que o setor vem tendo problemas, mas antes de se falar em contratação, vamos tentar resolver o problema com os jogadores que temos em casa?. Geninho garante que não se sente pressionado. ?Tenho sido tratado pela diretoria exatamente da mesma maneira como era tratado no início do ano, ou seja, com muito respeito e profissionalismo. Não tenho nada a reclamar?, afirmou ele. O treinador - que foi preservado mesmo depois da eliminação na Libertadores - começou a ter o trabalho contestado depois das derrotas no Brasileiro. Para a partida contra a Ponte Preta, no próximo domingo, em Campinas, Geninho terá de escalar a zaga reserva. Com Fábio Luciano na seleção e Anderson suspenso pela expulsão no jogo contra o São Paulo, técnico terá de montar a zaga com César e Marquinhos. Em compensação, o treinador terá a volta do meia Leandro, que cumpriu suspensão automática no último domingo.