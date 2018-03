Geninho identifica problema do Vasco O técnico Geninho já encontrou a razão pelo mal começo do Vasco no Campeonato Brasileiro: a pontaria dos atacantes. O time ocupa a zona de rebaixamento (21ª posição) e conquistou apenas um ponto em duas partidas. "O mais difícil a gente está fazendo: criar jogadas e chegar bem ao ataque. Mas não estamos conseguindo finalizar da maneira ideal. Nós deixamos escapar 5 pontos", afirmou Geninho, referindo-se à derrota para o Criciúma, por 1 a 0, em São Januário, e ao empate, em 1 a 1, com o Atlético-MG, no Mineirão. Para a partida contra o Guarani, na quinta-feira, em São Januário, o treinador não poderá contar mais uma vez com os meias Beto, Marcelinho e Petkovic e com o atacante Alex Alves. A tendência é que ele utilize o esquema 4-3-1-2, a fim de tornar a equipe vascaína mais ofensiva. "Em um campeonato de pontos corridos, o importante é sempre estar somando pontos, principalmente jogando em casa. Se você pode não perder pontos no início, vai facilitar no final da competição", disse Geninho.