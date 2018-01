Geninho inicia trabalho no Corinthians Geninho dirigiu hoje o seu primeiro treino como técnico do Corinthians em Extrema, onde o time se prepara para temporada de 2003. O substituto de Carlos Alberto Parreira não conseguiu trazer nenhum auxiliar para o Parque São Jorge. A diretoria exigiu que o técnico trabalhe com Jairo Leal, auxiliar-técnico e Moracy Sant Ana, preparador físico que faziam parte no staff de Parreira. A preocupação dos dirigentes corintianos agora é contratar reforços. O clube corre atrás de um volante, um meia e mais um atacante. Os meias Beto, ex-Fluminense e Robert, ex-Santos que interessavam ao clube, podem estar acertando suas transferências para o futebol japonês. O volante Vampeta deve permanecer na equipe de Parque São Jorge em 2003. O jogador não esconde seu interesse em continuar vestindo a camisa corintiana. Ele já rejeitou propostas do Cruzeiro e do futebol mexicano. Portanto, deverá renovar seu empréstimo ao Corinthians na próxima semana. O atacante Liédson, cujos direitos federativos pertencem ao Prudentópolis, e disputou o campeonato brasileiro pelo Flamengo em 2002, pode ser um dos reforços para equipe de Geninho. Segundo Antônio Roque Citadini, vice-presidente de futebol do clube, as negociações para contratar o atacante estão bem adiantadas. Na quarta feira o time fará um jogo-treino em Extrema contra o Mogi Mirim. Na sexta-feira à tarde a equipe retorna para São Paulo e faz mais um jogo-treino no sábado contra o Flamengo de Guarulhos, no Parque São Jorge.