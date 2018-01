Geninho já sofre pressão no Corinthians A pressão contra Geninho já é grande no Parque São Jorge após duas derrotas consecutivas (na semana passada o time também perdeu para o São Caetano, no ABC). O técnico, porém, continua "firme como uma rocha", como definiu o vice-presidente de futebol do Corinthians, Antonio Roque Citadini, depois do time sofrer os 2 a 1 para o São Paulo, neste domingo, no Morumbi. "Pressão sempre existe, mas nós sabemos como administrá-la. O Geninho vai continuar tendo tranqüilidade para trabalhar." Geninho mostrava-se bem tranqüilo para quem acabava de perder um clássico. "Não acho que o Corinthians tenha feito uma partida ruim. O jogo estava igual quando o São Paulo fez 2 a 1, em jogada de bola parada. Logo em seguida, o Ânderson foi expulso. Com um a menos fica difícil correr atrás do resultado contra um adversário forte como o São Paulo", afirmou o treinador corintiano. O técnico reconheceu também que o time continua se ressentindo de um meia-armador. Desde que perdeu Ricardinho, no segundo semestre do ano passado, o Corinthians não encontrou alguém com as mesmas características. "Na hora em que é preciso cadenciar o jogo, não há ninguém para isso". Geninho sabe que ficou numa situação delicada no Brasileiro. "O time terá de reagir já no próximo jogo, contra a Ponte Preta, em Campinas", disse. A brincadeira publicada no site do Corinthians, chamando o Morumbi de "salão de festas" do Timão, motivou uma polêmica entre os atletas que saiu caro para os corintianos. A expulsão de Ânderson foi um bom exemplo. Quando Rico balançou o corpo na frente dele, ensaiando a firula, o zagueiro não teve dúvidas: esqueceu a bola e acertou um pontapé no joelho do adversário. Recebeu o cartão vermelho direto e deixou o time com um jogador a menos aos 14 minutos do segundo tempo. Ânderson foi embora antes dos companheiros e não deu entrevistas, mas seus colegas, sim. "Foi coisa de sangue quente. O Rico tem muita habilidade, é difícil de ser marcado. O Ânderson nem o acertou, mas prevaleceu a intenção. A expulsão foi justa", disse o zagueiro César. O volante Fabrício revoltou-se com Rico. "Há jogadores que driblam com objetivo. Há outros que querem driblar para aparecer. O Rico quis provocar fazendo aqueles movimentos", disse o jogador do Corinthians.