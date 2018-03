Geninho lamenta contusões de reforços Após perder a oportunidade de dar o bicampeonato carioca ao Vasco, o técnico Geninho lamentou o erros cometidos neste domingo pela equipe, na derrota por 3 a 1 para o Flamengo, no Maracanã, e optou por fazer um balanço positivo da competição. Destacou que, apesar de ser formado por um elenco jovem, seu time soube se portar em campo e superar todos os problemas durante a disputa. "É claro que eu poderia estar mais satisfeito. Mas superamos vários fatores para chegar na decisão", disse Geninho. "Não tivemos nossos principais reforços - o meia Marcelinho Carioca e o atacante Alex Alves - que se contundiram, muitos desses jogadores fizeram pela primeira vez uma final no Maracanã, enfim, fomos bem." Sobre a partida deste domingo, Geninho argumentou que o Vasco apresentou um bom desempenho em campo e soube fazer um confronto equilibrado até a expulsão do meia Coutinho, aos 9 minutos do segundo tempo. A partir desse momento, e depois com as saídas do atacante Valdir, do lateral-esquerdo Víctor Boleta e do volante Ygor, também punidos com o cartão vermelho, de acordo com o treinador, a equipe não conseguiu manter a atuação da primeira etapa, quando venceu por 1 a 0. Já pensando na estréia de quinta-feira, contra o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, Geninho frisou que a equipe precisará de alguns reforços para poder fazer um "bom papel" na competição. Mas, a expectativa do treinador está voltada principalmente para as recuperações de Marcelinho Carioca e Alex Alves.