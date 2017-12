Geninho lança outro novato na zaga Sem poder contar com os zagueiros titulares Ânderson e Marquinhos, que ficarão fora por dez dias em decorrência de lesões, Geninho terá de recorrer a jogadores pouco conhecidos para preservar seu esquema 3-5-2 na partida deste domingo, contra o Paraná, na Arena da Baixada, em Curitiba. O setor será formado por César, Betão (que já jogou) e Marcus Vinícius, de apenas 18 anos, a cara nova da equipe. "Esperava essa oportunidade havia algum tempo. Agora vou agarrá-la da melhor forma possível", diz Marcus Vinícius, que chegou ao Corinthians há quatro anos, vindo de Ribeirão Preto. "Jogava em uma escolinha e o técnico Luizão, que trabalhava lá, conhecia um pessoal daqui e me indicou para o infantil." Marcus Vinícius é mais uma aposta de Geninho. O treinador mostra muita confiança no zagueiro. "Se ele não sentir o jogo por causa da pouca idade, tem tudo para ir muito bem", afirmou o treinador. Mais do que torcer para uma vitória do Corinthians, o técnico espera que nenhum de seus zagueiros se machuque, porque não levará nenhum reserva para a posição. "A falta de experiência pode ser um problema para mim, mas a gente supera com determinação. Jogando com três zagueiros me passa mais confiança", afirma Marcus Vinícius, que se espelha em Fábio Luciano e Gamarra, zagueiros que fizeram sucesso no Corinthians. No coletivo desta sexta-feira, a equipe reserva precisou recorrer a atletas dos juniores, juvenil e do Corinthians-B para formar a defesa. Por outro lado, Geninho poderá escalar o atacante Gil, que não atuava desde o dia 16 de julho, contra o Goiás, por causa de uma lesão no músculo adutor da coxa. Antes do treino, o volante Vampeta deu algumas corridas no gramado. Segundo o médico Paulo Faria, não está descartada a possibilidade de o jogador, que se recupera de uma cirurgia para a reconstrução de ligamento do joelho esquerdo, retornar antes de dezembro, prazo previsto inicialmente. "Acho que vou perder a aposta que fiz com ele", brincou Paulo Faria. Vampeta estima que voltará em outubro.