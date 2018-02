Geninho muda dois no Goiás O técnico Geninho fará pelo menos duas modificações na equipe do Goiás, que enfrenta o Coritiba, nesta terça-feira, às 20h30 no Estádio Couto Pereira. No lugar do zagueiro André Leoni, expulso na goleada sobre a Ponte Preta por 4 a 1 entra Júlio Santos, enquanto o ala Jadílson, que recebeu o terceiro cartão amarelho cede sua vaga para Luciano Almeida. Apesar de o time não ter sido envolvido diretamente pelo escândalo causado pela manipulação de resultados de 11 jogos por parte do técnico Edílson Pereira de Carvalho, o presidente Raimundo Queiroz afirmou que a repetição das partidas prejudicará a sua equipe por acreditar que adversários diretos na luta pelas primeiras posições da tabela, como o Corinthians, foram beneficiados. ?Clubes honestos como Goiás não deveriam ser prejudicados.?