Geninho muda Santos na Copa do Brasil O Santos enfrenta o Bahia na quinta-feira, pela Copa do Brasil, mas o técnico Geninho não deixa de pensar no Paulista. Por isso, poderá fazer algumas alterações na equipe já com vistas ao jogo de domingo contra a Internacional de Limeira. O zagueiro André Luís e o atacante Caio poderão deixar a equipe, cedendo o lugar para Galván, na zaga, e Dodô ou Rodrigão, no ataque. "É uma possibilidade", admitiu o treinador, que deve escalar a equipe no treinamento da manhã desta terça-feira. Além de André Luís e Caio, o Santos não terá também o volante Paulo Almeida no jogo contra a Inter, mas Geninho não pretende mexer no meio-de-campo. Assim, Paulo Almeida será o titular quarta-feira. "Se mexer, poderemos ter problema na armação de jogadas", comentou ele, transferindo o problema da substituição do jogador para domingo. Por conta da necessidade de vencer as três partidas que restam no Paulista para ficar com uma das quatro vagas para a próxima fase do Paulista, o Santos tentará vencer o Bahia por uma diferença de dois gols para evitar o jogo de volta, conforme prevê o regulamento da Copa do Brasil. "Vamos fazer o possível para resolver a situação na Bahia para que possamos nos concentrar na semana que vem só no Paulista", disse o goleiro Fábio Costa.