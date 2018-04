Geninho na dúvida quanto ao esquema O técnico Geninho ainda não definiu o esquema tático que vai utilizar no confronto contra o Palmeiras, domingo, em São Januário. Ele espera pela recuperação de Fabiano para saber se escalará três zagueiros. Enquanto isso, o treinador reduziu nesta quarta as dimensões do campo de São Januário para treinar a melhoria no passe. Fez algumas modificações durante a atividade, mas não quis comentá-las. ?Vou começar a definir algumas coisas nos dois próximos treinos. Fiz muitas observações, foi importante, mas não vou revelá-las?, declarou Geninho, adotando o mistério como arma para confundir o Palmeiras. Quem brilhou no coletivo foi o atacante Muriqui. Aplicou dribles desconcertantes e deu bons chutes ao gol. Vai formar o ataque com Róbson Luiz e Petkovic será o encarregado de servi-los.