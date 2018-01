Geninho não acredita em contratação O técnico Geninho já se conformou: sabe que dificilmente o time do Corinthians terá o reforço de um meia para a primeira fase da Copa Libertadores da América. A equipe estréia na competição quarta-feira, contra o Cruz Azul, no Pacaembu. ?Sei que a negociação com o Jorge Wagner está enrolada?, disse o treinador neste domingo. Jorge Wagner está em litígio com o Cruzeiro e nem atuou neste domingo contra o Ipatinga, pelo Campeonato Mineiro. O que está dificultando o acerto do jogador com o Corinthians é o salário. O clube paulista oferece ordenado de R$ 40 mil ao meia, que quer receber R$ 60 mil. O prazo de inscrições de jogadores para a primeira fase da Libertadores termina nesta segunda-feira. Depois, os clubes terão direito de inscrever novos jogadores para a segunda fase da competição. ?Acho difícil que o Corinthians consiga inscrever algum reforço para a primeira fase?, afirma Geninho. O treinador corintiano gostou do rendimento que o time mostrou no segundo tempo da partida com o Botafogo, em Ribeirão Preto, pelo Campeonato Paulista, na vitória corintiana por 2 a 0. ?Acho que a equipe começa a marcar como eu gosto. Quero uma marcação mais próxima, quase uma meia pressão. Se não fizermos isto, teremos problemas como no jogo com a Portuguesa?, prega o treinador. A atuação do atacante Liedson, que estreou em Ribeirão Preto e marcou um gol, agradou o treinador. ?Gostei da atuação do Liedson. É claro que ele ainda não está adaptado ao resto do time. Mas correu, ajudou na marcação. O Liedson tem mais mobilidade do que o Deivid?, avalia o técnico. O lateral-esquerdo Kléber, que não atuou sábado porque estava gripado, deverá jogar contra o Cruz Azul, quarta-feira. Mesmo que a documentação do zagueiro Capone seja regularizada, ele não deverá ser escalado para enfrentar a equipe mexicana. Para Geninho, é melhor manter Rogério na lateral-direita e o meio-de-campo com Fabinho e Vampeta, para que o time consiga um rápido entrosamento. Após o jogo de sábado, Vampeta voltou a criticar a diretoria, que liberou o atacante Deivid para o Cruzeiro. ?Repito o que eu disse: se eu fosse dirigente não deixaria o Deivid ir embora. O Deivid é um artilheiro, que faz gols em decisão. Sempre vou querer que ele jogue no meu time?, disse. Alheio ao desabafo de Vampeta, Liedson mostrou-se satifeito com com os abraços que recebeu dos companheiros após o gol que marcou sábado. ?Meu gol foi muito comemorado. Isso mostra que o elenco está unido?, afirmou. A jogada que resultou no gol de Liedson foi ensaiada durante a pré-tremporada da equipe em Extrema (MG). A diferença é que a cobrança de falta foi ensaiada entre Renato e Deivid. Sábado, quem tirou proveito do lance foi Liedson. ?Ensaiei a jogada na cobrança de falta com o Deivid, mas acabei concluindo o lance com o Liedson. Ele está bem colocado, mostrou oportunismo e conseguiu fazer o gol?, contou Renato.