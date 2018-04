Geninho não é mais técnico do Vasco A goleada sofrida para o Palmeiras, no domingo, por 5 a 2, foi demais para o técnico Geninho. Nesta segunda-feira, em uma reunião realizada com o presidente do clube, Eurico Miranda, ficou decidida a saída do treinador e de sua comissão técnica, informou a rádio Jovem Pan. Geninho deixa o clube na 17ª colocação, com 36 pontos, na classificação do Campeonato Brasileiro.