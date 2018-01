Geninho não perde confiança nos meninos A derrota para o Flamengo, domingo, no Maracanã, não abalou a confiança do técnico Geninho em seus meninos, e muito menos nas chances de recuperação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. De acordo com o treinador, o time precisa continuar tendo a conquista do título como o foco principal. "Se você brigar pelo título vai ficar mais perto também da Libertadores", concluiu. Quanto aos garotos, Geninho não vê tantas diferenças entre os do Corinthians e os do Santos. "Os do Santos tiveram tempo. Não se pode esquecer que o Santos ficou fora das finais do Brasileiro de 2001 e não disputou o Rio-São Paulo. Agora, me dêem 60 dias para trabalhar esses meninos do Corinthians para ver o que acontece?", comparou. Geninho também agradeceu de público o apoio do presidente Alberto Dualib, que garantiu o técnico no cargo até o final de seu contrato. "Nunca deixei de acreditar nisso. Mas é bom que ele tenha deixado explícita a sua posição", afirmou o técnico. O treinador só não sabe se o seu contrato será renovado em 2004. Nesse caso, Geninho disse que continuaria torcendo pelos meninos, mesmo a distância. "Ficaria muito feliz com o sucesso deles da mesma forma", garantiu o técnico, que ainda acrescentou. "No futebol, o técnico ara, planta, semeia e nem sempre colhe os frutos."