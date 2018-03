Geninho não quer mais lamentações Chega de nhem, nhem, nhem! Essa é a ordem do técnico do Corinthians, Geninho, para o grupo de jogadores. O treinador disse acreditar que o prazo para lamentações sobre a derrota para o River Plate e a conseqüente desclassificação na Copa Libertadores da América já acabou. E adotou o discurso desafiador para tentar convencer seus comandados. ?Ninguém foi obrigado a ser jogador de futebol. Se escolheu essa profissão tem de saber lidar com isso. Do contrário, muda?, afirmou, aproveitando para mandar um recado a seus críticos. ?Eu não aceitaria passar pela situação que o Oswaldo (de Oliveira) passou no São Paulo. Basta lembrar do Santos. Saí de lá invicto e bem colocado no Brasileiro.? É dessa forma que a comissão técnica procura motivar os atletas para a difícil partida deste domingo, às 16 horas, em Belo Horizonte, diante do Cruzeiro, atual líder do Brasileiro. Outro recurso foi ?agradecer? pelo fato de enfrentar um adversário qualificado e tradicional logo no primeiro jogo após o desastre de quarta-feira. ?Isso é bom. Se fosse uma equipe inferior, diriam que o Corinthians só teria feito sua obrigação caso vencesse. Mas, nesse caso, não. É o tipo de resultado que pode nos ajudar a deixar a tristeza de lado?, afirmou o atacante Gil. Marca ? Se a ordem é encontrar razões para motivar o grupo, existe uma curiosidade. O Corinthians busca seu milésimo gol em Campeonatos Brasileiros. Até aqui, o time do Parque São Jorge tem 999.