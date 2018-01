Geninho não quer saber de empate no ABC Quer ver o técnico Geninho contrariado? Simples! Diga a ele que os jogadores do Corinthians acham que o empate neste domingo, às 16 horas, contra o São Caetano, é um bom resultado. "Empate só é bom quando garante o título ou a classificação para alguma coisa", afirmou o treinador do Corinthians. As equipes se enfrentam no Estádio Anacleto Campanella, no ABC, pelo Campeonato Brasileiro. A reação de Geninho foi motivada por declarações de seus atletas que, por jogarem fora de casa, admitiam a igualdade. "Eles (jogadores) devem ter entendido mal a pergunta ou o contexto", afirmou. "Em um campeonato como este, de pontos corridos, temos de somar pontos de todas as formas." Na visão do comandante, a competição vai "pegar fogo" a partir da quinta ou sexta rodada do returno. Até lá, segundo ele os clubes têm de somar o maior número possível de pontos, uma vez que as partidas devem ficar mais acirradas. "Vai ser um momento no qual a maioria vai estar jogando por resultado", comentou. "Enquanto alguns estarão correndo atrás do título, outros vão estar preocupados com o rebaixamento." Existe outro motivo para que explicar a gana de Geninho pela vitória neste domingo. A partir desta segunda-feira ele não poderá contar com três titulares: o zagueiro Fábio Luciano, o lateral-esquerdo Kléber e o atacante Gil, convocados por Carlos Alberto Parreira para defender a seleção brasileira na Copa das Confederações, de 18 a 29 de junho, na França. A delegação embarca neste domingo à noite para a Nigéria, onde faz amistoso preparatório na quarta-feira. O time ? O atacante Liedson, que marcou os quatro gols na goleada por 4 a 0 sobre o Vitória, na última rodada, é o único desfalque. O artilheiro terá de cumprir suspensão automática por causa do terceiro cartão amarelo. Em seu lugar entra Leandro Amaral que, nos jogos seguintes, permanecerá no time, dessa vez na vaga de Gil.