Geninho não sabe como formar a zaga Nesta sexta-feira santa, por tradição, o Vasco não funcionou. Às vésperas da final do Campeonato Estadual contra o Flamengo, no Maracanã, o zagueiro Henrique é o principal assunto em São Januário. O atleta, machucado, não deverá atuar no domingo. Para piorar, o treinador não tem confiança no zagueiro Santiago, cuja atuação na derrota para o XV de Novembro, por 3 a 0, para a Copa do Brasil, foi lamentável. "Ele não correspondeu e não posso escalá-lo domingo porque a torcida vai pegar no pé dele. Como vou escalar o Fabiano (zagueiro) agora num jogo decisivo?", afirmou Geninho, referindo-se ao zagueiro reserva, cuja qualidade técnica também é discutível. Serve como alento o fato do meia Róbson Luiz estar praticamente recuperado de contusão. Artilheiro do Campeonato Estadual com 13 gols, o atacante Valdir disse que os jogadores experientes podem decidir o clássico. E afirmou confiar nas jovens promessas vascaínas. "Durante a competição, eles demonstraram garra, vontade e força, e não podemos deixar que esmoreçam agora."