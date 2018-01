Geninho nega favoritismo corintiano O técnico Geninho tratou de afastar o favoritismo do Corinthians para o confronto contra o União Barbarense, quarta-feira, no Pacaembu. Apesar de seu time poder se classificar com um empate, ele afirmou, momentos depois da goleada deste domingo sobre o União São João por 4 a 1, que a igualdade entre as oito equipes que chegaram às quartas-de-final é muito grande. O time de Santa Bárbara terminou a fase de classificação na primeira colocação do grupo 1, com 13 pontos e quatro vitórias, mesmos números do Corinthians, que terminou em segundo lugar na chave 3. Mas, pelo critério de desempate, o que interessa é que o Corinthians leva vantagem no saldo de gols - tem cinco contra três do União. "O campeonato afunilou, não existe nenhuma equipe para largar na frente. Se o Barbarense chegou até aqui, tem méritos. E se classificou antecipadamente em um grupo difícil, que tinha Palmeiras, Ponte Preta e Guarani. Vai dar trabalho ao Corinthians, mesmo jogando no Pacaembu." O treinador do Corinthians sabe que o futebol apresentado pelo seu time está longe do que a torcida espera. "O importante era, inicialmente, chegar entre os oito melhores. Depois, se desse, vencer o União por dois gols de diferença para jogar pelo empate nas quartas-de-final. Administramos o jogo e não se pode negar que a equipe teve méritos para conquistar a vantagem." Geninho repetiu o que pensa sobre o futebol. "Prefiro obter o resultado a dar espetáculo. Mas é claro que se uma vitória vier junto com o bom futebol, melhor. Só não quero que meu time dê show, coloque quatro bolas na trave e deixe o estádio derrotado. Prefiro ganhar sempre, mesmo que o resultado seja apertado. O importante é que tudo o que estou treinando no dia-a-dia está sendo realizado." Mesmo consciente da fragilidade do União São João, Geninho enxergou progressos no Corinthians. "Jogamos pelos dois lados do campo e marcamos bem. O jogo só se tornou fácil porque entramos em campo com seriedade, encaramos esses 90 minutos como se fossem válidos por uma final de Copa do Mundo", exagerou. Fumagalli também tinha motivos para festejar. Voltou a marcar um gol depois de quase 10 meses e foi elogiado por Geninho. No vestiário, o jogador afirmou que o Corinthians correrá riscos se jogar pensando no empate contra o Barbarense. "A vantagem é boa, mas só podemos pensar nela quando a partida estiver chegando ao final." Autor de um gol de falta no segundo tempo, Rogério dizia: "O mais importante foi buscar a vaga, não pensávamos em marcar um grande placar contra o União. O time está iniciando a temporada e certamente ainda não rendeu o esperado." De acordo com o lateral, a equipe foi bem porque conseguiu boa variação das jogadas. "Não há dúvidas de que o setor mais forte do time é o esquerdo. Mas quando as jogadas saem pelo lado direito, as chances podem surgir com naturalidade. Não tenho facilidade para chegar à linha de fundo, mas o time ganha quando chego pelo meio." O meia Jorge Wagner deixou o vestiário comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Corinthians no Pacaembu (marcou outro contra o Fênix, quarta-feira, pela Copa Libertadores). Mas afirmou que ainda é cedo para merecer ser chamado de ídolo da torcida. "Essa condição depende dos resultados que a equipe obtém. Prefiro dizer que me adaptei rapidamente ao grupo, que é muito unido. Quero manter a regularidade, abusando dos chutes de fora da área, algo que sei fazer bem." Jorge Wagner só não soube explicar por que ficou acanhado no momento de comemorar o seu gol. "Fiquei sem graça, não sabia muito bem para onde ir. Mas da próxima vez vou me comportar de forma diferente", prometeu.