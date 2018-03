Geninho observa três possíveis reforços para Atlético-MG

O técnico Geninho observa três possíveis reforços para o elenco do Atlético-MG. Os meias Maurinho e Gedeon, e o zagueiro Welton, que retornam de empréstimos, foram integrados ao grupo de profissionais e serão avaliados pelo treinador nos próximos dia. Maurinho, que disputou o Campeonato Goiano pelo Crac, de Catalão é contratado do Atlético-MG desde o fim do ano passado. Gedeon jogou o Mineiro pelo Tupi e Welton Felipe foi um dos destaques do Ituiutaba no Estadual. Na estréia no Campeonato Brasileiro o Atlético-MG empatou sem gols, em casa, com um time formado por reservas do Fluminense. Nas quartas-de-final da Copa do Brasil, os mineiros também empataram sem gols, em casa, com o Botafogo. A segunda partida será na quarta-feira, no Engenhão.