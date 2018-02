Geninho otimista com futuro do Vasco Para o técnico do Vasco, Geninho, se o time mantiver o mesmo desempenho da vitória sobre o Internacional, por 3 a 1, no domingo, na maioria das rodadas ao longo do mês de julho, alcançará as dez primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. No entanto, frisou que para a equipe carioca chegar ao objetivo terá de vencer em São Januário. "Ainda não conquistamos uma vitória dentro de casa. Acho que está faltando mais tranqüilidade para os atletas. Em Porto Alegre, não sofremos pressão e aproveitamos as chances criadas", declarou Geninho, referindo-se à partida contra o Internacional. Para o confronto contra o Figueirense, sábado, em Santa Catarina, o treinador terá o retorno do atacante Alex Alves. No entanto, as atuações de Muriqui nos jogos contra o Paraná e contra o Internacional, no qual marcou um gol, pode mantê-lo como titular, segundo Geninho. "Ele tem habilidade, visão de jogo e se continuar treinando bem, vai permanecer na equipe", frisou.