Geninho pede atenção aos santistas Geninho já advertiu seus jogadores: "que esta bobeira seja a última". Ele se referia ao susto de sábado quando seu time goleava a Matonense por 4 a 0 e permitiu que o adversário empatasse a partida. O sufoco só não foi maior por causa do gol salvador de Renato. Com o objetivo parcial atingido no Paulista, os santistas pensam agora na Copa do Brasil e o próximo jogo da equipe será quarta-feira, contra o Bahia, em Salvador. A vitória apertada sobre a Matonense era, porém, o assunto predileto dos jogadores. O experiente Rincón acha que o time relaxou e isso não pode acontecer. "Houve o relaxamento e levamos um susto", disse ele, ressaltando que "a equipe tem que pensar na vitória o tempo todo, pois precisa vencer todos os jogos que faltam para se classificar e não pode repetir esse comportamento". O goleiro Fábio Costa estava revoltado: "fizemos um ótimo primeiro tempo e poderíamos ter marcado muito mais gols". Para ele, o principal problema foi a falta de reação quando a Matonense começou a marcar seus gols. "Acabamos cedendo o empate numa partida que estava ganha e, por sorte, saiu o gol de Renato". Geninho também estava insatisfeito com a atuação do time. "Quando estamos goleando e o adversário marca um gol, temos que entrar em alerta e reagir", comentou, lamentando que seus jogadores tenham permitido o adversário crescer e chegar ao empate, marcando quatro gols em poucos minutos. O treinador justificou a não substituição de Rincón, que estava cansado: "É o único que consegue segurar a cabeça do pessoal, que segura o estado emocional, e já perdemos jogos por faltar esse tipo de liderança dentro de campo". O técnico vai ter um conversa especial esta semana principalmente com os jogadores da defesa. "O setor falhou bastante, mas vamos analisar isso com mais calma". Geninho acha que o grito de olé da torcida acabou tendo reflexo dentro de campo: "esse comportamento relaxa o time que está ganhando e instiga o adversário; no caso de sábado, a reação foi da Matonense, que teve seus brios ofendidos com o grito de olé".