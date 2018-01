Geninho pede atenção total no Sul O técnico Geninho, do Corinthians, pediu total atenção dos jogadores para o duelo desta tarde, diante do Internacional, às 16 horas, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador sabe da importância da vitória, que em suas contas é primordial, pois daria moral e ao mesmo tempo tranqüilidade para os confrontos com o River Plate na Taça Libertadores. Mas, depois do clássico com o Vasco, no qual a equipe partiu para o ataque no início e acabou sofrendo dois gols, pode se contentar se garantir novo empate. A lição aprendida com os cariocas parece ter mexido com os jogadores. Neste início de competição o Corinthians acabou pecando pelo futebol extremamente ofensivo. Deixou vulnerável a defesa e, em três rodadas - salvo a goleada de 6 a 1 sobre o Paysandu -, sempre saiu em desvantagem no placar. Não conseguiu evitar a derrota para o Atlético-MG, por 3 a 0, mas mostrou poder de reação diante de Figueirense e do próprio Vasco, partidas nas quais se recuperou, depois de sofrer dois gols. Empatou ambas, por 3 a 3 e por 2 a 2, respectivamente. Com tamanho sofrimento, os jogadores resolveram mudar a tática do time. Vão recorrer aos contra-ataques, arma bastante utilizada pelos rivais diante do Corinthians, para conquistar os preciosos pontos pretendidos nas primeiras rodadas. "A defesa é o melhor ataque. Temos de nos fechar, roubar a bola e usar da velocidade para surpreender o Internacional", prega o atacante Gil, prevendo muita dificuldade com o jogo truculento do oponente. "Temos de fazer faltas também, mas sem violência. No futebol de hoje, os times mais faltosos estão saindo vitoriosos." O conceito de violência também assusta o lateral-esquerdo Kleber. Em sua avaliação, a equipe terá de mudar estilo de jogo, se quiser obter resultado positivo. "Teremos de nos movimentar mais e evitar conduzir a bola." E é bom que o Corinthians apresente bom futebol e forte marcação. Geninho já demonstra insatisfação com o desempenho em algumas partidas e pensa em mudanças. E não somente o placar será decisivo. O rendimento dos atletas também. "Quero que o time continue agressivo, procurando o gol, mas não dando espaços e com a retaguarda protegida", afirmou. "Senão, posso implantar o esquema com três zagueiros." Com isso, César seria o novo titular. Marca - O atacante Leandro completará hoje 100 jogos com a camisa do Corinthians. O número também está presente na carreira do zagueiro e capitão Fábio Luciano. Só que sua marca não é apenas defendendo o clube, e sim, jogando em campeonatos brasileiros. A equipe deve jogar com Doni; Rogério, Fábio Luciano, Anderson e Kleber; Fabinho, Fabrício e Jorge Wagner; Leandro, Liedson e Gil.