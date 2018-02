Geninho pede lateral-esquerdo para o Vasco Após perder Marcelinho para o Ajaccio (França), o técnico do Vasco, Geninho, pediu hoje a contratação de um lateral-esquerdo. O treinador está insatisfeito com o desempenho de Diego, jovem revelação de São Januário ? único atleta disponível para a posição. Recentemente, Marcos Paulo foi dispensado e Victor Boleta se transferiu para o Fluminense. ?São várias as opções que temos para contratar. Alguns estão em um patamar salarial acima do Vasco. Outros são oferecidos e não interessam. Não adianta trazer por trazer. Contratamos o Marcos Paulo, mas ele não agradou. Não quero jogador apenas para compor o grupo, quero atleta de qualidade?, ressaltou Geninho.