Geninho pede para Liedson voltar O Corinthians já voltou a São Paulo, depois de ter empatado com o Bahia na noite de quarta-feira, em Salvador. Aproveitando a estada na capital baiana, o técnico Geninho conversou com o atacante Liedson, que negocia sua volta ao Parque São Jorge. "Até brinquei com ele, perguntando: quando é que você volta? Se dependesse dele, voltaria logo, agora a diretoria está negociando para termos esse importante jogador de volta o mais rápido possível", contou o treinador. Sobre o jogo, Geninho não achou tão ruim o resultado. "É preciso reconhecer que um empate fora de casa não é um resultado ruim, embora é claro que o ideal seria a vitória", disse o técnico do Corinthians. ?Perdemos uma grande chance de vitória, que seria muito boa não só porque subiríamos na tabela, mas também porque daria uma moral muito grande."