Geninho pede três reforços ao Santos Um volante, um zagueiro e um atacante goleador. Essas foram as três prioridades apresentadas à diretoria do Santos pelo técnico Geninho, que tem pressa em definir a equipe que vai disputar o Campeonato Brasileiro. Faltando menos de uma semana para a reapresentação do time, que permanece em férias até domingo, continua indefinida a contratação de reforços para a próxima temporada. Por enquanto, o que se viu de concreto na Vila Belmiro foi a saída de jogadores. O atacante Caio já se transferiu para o Fluminense (RJ) e o volante Rincón teve seu contrato rescindido, mas ainda não confirmou se vai embora ou fica no Santos. Dodô, que terá passe livre a partir do dia 14 de julho, deve ser o próximo a deixar o clube. E Claudiomiro tem grandes chances de ser negociado com o Benfica, de Portugal, já que seu nome foi recomendado por Argel, recém-contratado pela equipe portuguesa. Os zagueiros Galván e André Luís, o meia Robert e até o atacante Deivid integram a lista dos jogadores que poderão deixar a Vila Belmiro. Robert interessa ao Palmeiras, que poderá acertar o seu empréstimo em troca do volante Claudecir e do atacante Tuta. Já a situação de André Luís é um pouco mais delicada. Depois do fraco desempenho no jogo contra o Corinthians, quando entrou nos momentos finais da partida e não teve condições de impedir o gol de Ricardinho, que tirou o Santos da final do Paulista, o jogador ficou sem ambiente no clube. O goleiro Fábio Costa não poupou críticas ao zagueiro, que deve ser negociado ao retornar das férias.