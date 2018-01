Geninho pode lançar 3-5-2 contra o Fla O técnico Geninho chegou ao Corinthians no começo do ano, com certa desconfiança em seu trabalho. No início, procurou alterar pouco a estrutura da equipe que vinha atuando sob o comando de Carlos Alberto Parreira - manteve, inclusive, o esquema 4-3-3. Aos poucos, implantou sua filosofia de trabalho e, no domingo, diante do Flamengo, no Pacaembu, poderá, enfim, utilizar do esquema que mais gosta e que possivelmente será utilizado na Taça Libertadores e restante do Campeonato Brasileiro, o 3-5-2. O treinador não está satisfeito com o setor defensivo do Corinthians, muito exposto segundo ele. "Em certos momentos, a equipe vem sofrendo mais gols do que marcando, precisamos buscar o equilíbrio", disse. E a ?vítima? deve ser Leandro, sempre substituído no decorrer das partidas. O atacante daria lugar ao zagueiro César. No meio-de-campo, com a expulsão de Fabinho, Cocito fará sua estréia. Geninho usará o duelo contra os cariocas como laborátorio para o confrondo do dia 1.º de maio, contra o River Plate em Buenos Aires. E deve manter o esquema defensivo na Argentina, possivelmente com Cocito e Fabinho no meio-de-campo. Fabrício voltaria para a reserva. "Quero que o time continue agressivo, procurando o gol, mas com defesa composta, recebendo cobertura", adiantou o treinador. O Corinthians já sofreu 11 gols em cinco rodadas do Campeonato Brasileiro, média de 2,2 por jogo. Divergências - O fraco início de Brasileiro, soma apenas 5 pontos, esta divergindo opiniões no Corinthians. O técnico Geninho acha que o time pode recuperar os pontos perdidos durante a competição. Já Fábio Luciano discorda. "Se não conseguirmos acompanhar os líderes, depois dificilmente o alcançaremos."