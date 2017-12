Geninho pode ter Petkovic no sábado O técnico do Vasco, Geninho, disse estar satisfeito por causa da possibilidade de contar com o meia Petkovic para a partida contra o Grêmio, sábado, em São Januário. A diretoria informou que já conseguiu o visto de trabalho do atleta e fez o seu registro na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Com isso, só resta apenas esperar pela publicação da inscrição do atleta no Boletim Informativo Diário (BID), que deve acontecer amanhã. O treinador elogiou o reforço. "Ele é muito bom de bola. É criativo e vai ajudar muito a equipe do Vasco", concluiu.