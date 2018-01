Geninho prepara volta de Vampeta O técnico Geninho tem uma certeza para o jogo contra o Botafogo, sábado, às 18 horas, em Ribeirão Preto. O volante Vampeta, sem os quatro quilos de excesso que trouxe das férias, vai fazer a sua reestréia na equipe do Corinthians. Com Vampeta, o treinador espera que o meio-de-campo do time ? o setor mais criticado no empate por 1 a 1 com a Portuguesa, na quarta-feira ? ganhe um pouco de criatividade. O jogador aceita a responsabilidade, mas avisa que é bom que não se espere que ele possa ser o meia de ligação que a torcida exige. ?Jogo como segundo volante. Nessa posição posso ajudar a equipe com meus passes. Jogar mais à frente, avançado, isso eu não sei fazer?, afirmou. Cobrança - No empate com a Lusa, Geninho já sentiu uma pequena pressão da torcida corintiana. Preocupado com o desempenho irregular da equipe, um grupo começou o coro de ?Libertadores, Libertadores?, para lembrar que o início da competição continental está próximo. Geninho admitiu que o desempenho da equipe deixou a desejar no jogo da última quarta-feira. ?O time esteve melhor no primeiro tempo, embora pudesse ter tido mais presença na área. No segundo, piorou. Faltou penetração pelo meio com a bola enfiada e diminuição dos espaços na defesa?, analisou o técnico corintiano, que quer corrigir os erros até a estréia na Libertadores, quarta-feira, diante do Cruz Azul, do México.