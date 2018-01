Geninho prevê vôo longo no Corinthians O técnico Geninho, que será apresentado amanhã como novo treinador do Corinthians, oficializou hoje o seu desligamento do Atlético-MG e disse que se prepara para um "vôo longo" à frente do clube paulista. O treinador deixou o alvinegro mineiro debaixo de pesadas críticas da diretoria atleticana, que considerou sua saída uma "irresponsabilidade" e se sentiu traída pela decisão. A expectativa de um bom desempenho à frente do Corinthians - apesar de afirmar que está ciente dos riscos e da pressão do cargo - foi feita em resposta à declaração do presidente do Conselho Deliberativo do Galo, Alexandre Kalil, que, irado com a sua transferência para o Timão, apostou que o treinador teria "vôo muito curto" em sua nova missão. "Se de repente eu começar um Campeonato Paulista mal, se for mal na Libertadores, eu posso trabalhar no Corinthians dois ou três meses. Isso eu tenho consciência. Só que eu estou apostando num vôo longo. Eu não iria sair daqui com medo de um vôo curto", disse Geninho, ressaltando que nos últimos três anos conquistou dois títulos nacionais: campeão brasileiro do Módulo Amarelo da Copa João Havelange, em 2000, pelo Paraná Clube, e do Brasileirão de 2001, pelo Atlético Paranaense. O ex-técnico do Galo aceitou assumir o lugar de Carlos Alberto Parreira, que irá dirigir a Seleção Brasileira, após reunir-se na quarta-feira com o vice-presidente do Timão, Antônio Roque Citadini e com o gerente Edvar Simões. Na conversa, os dirigentes quiseram saber a opinião de Geninho sobre as possíveis contratações do meia Beto, que disputou o último Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, e do goleiro Júlio César, que pertence ao Flamengo. O treinador aprovou os nomes e disse também que gostaria de contar com a permanência de Vampeta no atual elenco. "Me perguntaram o que eu achava. Se eram bons jogadores, se caberiam. Eu disse que caberiam, claro. Me perguntaram se eu gostaria que o Vampeta continuasse. Eu disse que gostaria". Geninho, que não soube informar o horário e o local de sua apresentação, adiantou que pretende levar para o Parque São Jorge o auxiliar-técnico Ivan Almeida e o preparador-físico Ridênio Borges, que trabalhavam com ele no Atlético. Para o técnico, o que pesou em sua decisão foi a oportunidade de dirigir um clube grande da capital paulista e a "valorização profissional" que isso poderá lhe proporcionar. Geninho chegou a falar em Seleção Brasileira, apesar de Parreira ter reassumido a função esta semana. "Até 2006 tem muita coisa para correr debaixo da ponte. Eu sou mais novo do que a maioria dos que estão aí e tenho muito tempo. O Zagallo tem 70 anos e não está na Seleção?", questionou. O treinador disse que o motivou também o fato de o Corinthians disputar este ano a Copa Libertadores da América. Ele afirmou que irá conversar com Parreira sobre o atual grupo corintiano. Adepto convicto do esquema de três zagueiros, Geninho sinalizou que não deverá, a princípio, adotar a nova formação tática devido ao pouco tempo de trabalho. Sob o comando do técnico da Seleção, o Corinthians jogava no ofensivo 4-3-3. "Uma mudança drástica, com tão pouco tempo, é difícil de fazer", ponderou. Caráter - Entre os dirigentes do Galo, a atitude de Geninho foi considerada uma traição. O contrato do técnico venceria no final do ano e não havia multa rescisória. Pouco polido nas palavras, o presidente do Conselho Deliberativo questionou o caráter do treinador e disse que se dependesse dele, Geninho não teria nem acesso às dependências do clube. "Foi a maior surpresa que eu já tive no futebol. Foi surpreendente, estarrecedor o que o Geninho fez com a gente", disse Kalil, afirmando que o treinador "não serve" mais para ser seu amigo. "Eu escolho meus amigos pelo caráter deles". Mesmo evitando a polêmica, o técnico rebateu as críticas de forma contundente. "Ser mais honesto do que eu, ninguém é. Em honestidade e caráter eu compito com qualquer um. Talvez eu perca, muito de perto, para Cristo". Geninho insistiu que sua transferência foi uma "opção profissional" e não financeira. Ele revelou que, pela proposta salarial do Corinthians, irá receber "apenas" R$ 5 mil a mais do que ganhava no Atlético. O técnico, contudo, não deixou de alfinetar a atual diretoria e comunicou que ainda não recebeu o salário de novembro do ano passado.