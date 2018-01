Geninho promete ?novo? Atlético-MG O técnico Geninho, ex-Atlético-PR, apresentou-se nesta segunda-feira ao Atlético-MG, clube com o qual firmou contrato por um ano, prometendo novidades. Geninho disse que, além de pedir reforços aos dirigentes, já que considera indispensável uma relativa renovação no elenco, deverá implantar um esquema de jogo diferente do 3-5-2 que vinha sendo utilizado por Levir Culpi, que pediu demissão após as desclassificações nas semifinais das Copas do Brasil e Sul- Minas e da derrota na estréia do Supercampeonato Mineiro por 4 a 2 para a Caldense. "Gosto muito do 3-4-3 e vinha fazendo isso no Atlético- PR", afirmou o treinador, campeão brasileiro no ano passado com o time paranaense. Apesar de ter se apresentado nesta segunda-feira, Geninho, que deixou o antigo clube por não concordar com uma redução salarial proposta pela diretoria, disse que a equipe, já sem chances no Super Estadual - após a derrota por 1 a 0 para o Cruzeiro, domingo -, voltará a ser comandada pelo interino Marcelo Oliveira no jogo de despedida da competição, quinta-feira, contra o América Mineiro. Terminado o jogo, os atletas recebem folga até 12 de junho e, no dia 15, seguem para Monte Sião, onde realizam pré-temporada visando às disputas do segundo semestre (Copa dos Campeões e Brasileiro). Recuperado - Outra boa notícia no Atlético-MG nesta segunda-feira foi a recuperação do atacante Marques, que desmaiou no Mineirão, contra o Cruzeiro, depois de um choque de cabeças com o zagueiro adversário Luisão. Marques passou a noite no Hospital Felício Rocho, na capital, e, depois de uma série de exames, teve alta no final da manhã desta segunda-feira. Os médicos disseram que ele teve um traumatismo craniano leve e, embora vetado para o clássico com o América, deverá voltar normalmente aos treinos em junho.