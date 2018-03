Geninho quer ajudar torcedor acidentado Mesmo sem nenhum contato formalizado, os jogadores do Corinthians estão torcendo ?de longe? pela recuperação de Rui Nelson Moura Júnior, torcedor que se acidentou no Morumbi, momentos antes do jogo contra o River Plate, pela Libertadores. "Infelizmente, não pudemos lhe dar a vitória sobre o River mas estamos torcendo por sua recuperação". A assessoria de imprensa não soube informar se o clube deu algum tipo de apoio ao torcedores. Mas o técnico Geninho, que também não tem a informação, se prontificou a tomar alguma atitude. "Acho que é um assunto mais da parte de relações públicas. Mas acho que não custaria nada dar algum tipo de apoio a esse torcedor. Vou procurar me informar sobre o que pode ser feito".