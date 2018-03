Geninho quer jogo de volta no Morumbi O técnico Geninho queria voltar da Argentina com um resultado mais confortável. Mas não reclamou muito da derrota por um gol de diferença para o River Plate. ?É um resultado que dá para reverter com tranqüilidade. Seria mais difícil se a derrota fosse por dois ou três gols.? Por via das dúvidas, porém, o treinador vai pedir à diretoria que marque a partida de volta, dia 14, para o Estádio do Morumbi, que tem um campo com dimensões maiores do que o Pacaembu. ?Precisamos vencer e lá é melhor.? Geninho só ficou um pouco ?frustrado?, como se definiu, pela maneira como a derrota aconteceu. ?A gente tinha a vitória na mão. Mas quando o River começou a tumultuar o jogo, não soubemos administrar (Kléber foi expulso por dar uma entrada violenta no argentino D?Alessandro). Faltou um pouco de tranqüilidade ao time. Perdemos uma boa oportunidade de levar daqui um resultado melhor do que estamos levando.? A pressão dos argentinos não espantou o treinador. ?Sabíamos que eles iriam pressionar, mas estávamos administrando bem. O principal (para a derrota) é que a expulsão do Kléber devolveu as forças ao River, eles já estavam conformados.? Baixa ? O volante Fabinho sofreu uma contusão muscular ainda no primeiro tempo e, a princípio, deve ficar de sete a 10 dias fora da equipe, o que significa que não joga domingo contra o Fortaleza, no Ceará, pelo Brasileiro. ?Esse é o tempo que o doutor disse que leva para parar a dor. É uma lesão antiga, da qual eu havia me recuperado, mas senti de novo porque peguei mal na bola??, disse, sobre o lance da contusão.