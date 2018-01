Geninho quer manter a tranqüilidade O técnico Geninho, do Corinthians, ainda não definiu o esquema que vai utilizar na decisiva partida de domingo, às 11 horas, em Rio Preto, contra o América. Tampouco a formação do meio-campo. Porém um detalhe é certo: independentemente do sistema de jogo ou dos atletas que estarão em campo, o que o treinador mais deseja - e prega - nesse momento é tranqüilidade. Há pouco mais de um mês no clube, Geninho enfrentou pressões que muitos companheiros de trabalho não passaram na carreira. Primeiro a desconfiança dos torcedores quanto ao fato de substituir Carlos Alberto Parreira, que ficou evidente na manifestação pouco cordial na partida contra o Cruz Azul, pela Taça Libertadores da América. Em seguida o agravamento das cobranças sobre resultados na competição sul-americana, sobretudo depois da derrota para o São Caetano no último fim de semana pelo torneio regional. Internamente, procura contornar a polêmica saída do médico Joaquim Grava. E nesta quinta-feira, para completar, deparou-se com um torcedor acorrentado a uma árvore na entrada do clube, logo após saber que o atacante Lucas, com lesão no pé esquerdo, vai ficar de três a quatro semanas afastado. Ou seja, está fora do Campeonato Paulista. Jorge Wagner vai estrear e Fumagalli pode entrar no meio-campo. Será que a agitação do Corinthians o está assustando? "Nem assusta, nem preocupa", garantiu. "Esses acontecimentos pitorescos podem ocorrer em qualquer lugar. Quanto maior o clube, mais intenso, mais repercussão. Por isso, em situações como essa, eu, como treinador e alvo principal, tenho de ficar tranqüilo. Assim, quando os atletas me virem calmo, trabalhando, vão agir do mesmo jeito automaticamente." Como consolo, cita colegas que já passaram por situações piores. "O Leão chegou a ser apresentado no Guarani pela manhã e saiu à tarde. Era época do Beto Zini."