Geninho quer o Goiás ganhando fora O Goiás, 7º colocado com 27 pontos ganhos, vai jogar no ataque na partida desta quarta-feira, às 20h30, contra o Atlético Paranaense (17º, com 16 pontos ganhos). Para o técnico Geninho, o time precisa vencer os jogos fora de casa e melhorar sua posição na classificação do Campeonato Brasileiro para continuar sonhando com uma das quatro vagas na Copa Libertadores do ano que vem. Em sete jogos fora até o momento, o Goiás perdeu três, empatou uma e ganhou três partidas. Contra o Atlético-PR, o técnico Geninho tem duas dúvidas na formação da equipe. O zagueiro Rogério Correia e o volante Cléber podem ser substituídos por Júlio Santos e Cléber Gaúcho, este último retornando à equipe após suspensão automática. Mas o atacante Romerito (com uma tendinite) cede seu lugar para Souza.