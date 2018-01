Geninho quer o Santos ?superligado? A Vila Belmiro deixou de ser madrasta do Santos e voltou a preocupar os adversários. Tanto que o time venceu as oito últimas partidas disputadas em casa, tendo marcado 25 gols e sofrido apenas 2. Esse retrospecto é considerado muito positivo pelo técnico Geninho, mas diante de um jogo decisivo como o desta quarta-feira, às 21h40, contra o Botafogo, pela segunda partida da semifinal do torneio Rio-SP, "tem pouco significado". Ele não quer nem mesmo ver seus jogadores relaxando diante da boa campanha do time no Rio-São Paulo e no Paulista. "Não podemos baixar a guarda e temos que colocar em prática o futebol que temos mostrado para conseguir resultado", disse ele, procurando conter o clima de euforia que domina o elenco. Leia matéria completa no Estado