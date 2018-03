Geninho quer reformular o Santos O técnico Geninho ainda não fechou seu contrato para dirigir o Santos no segundo semestre, mas está participando da reformulação do elenco. Já pediu, por exemplo, a permanência do lateral-direito Russo, cujo contrato poderá ser renovado. Ele sabe que alguns jogadores do grupo atual terão de ser negociados e ressalta que o Campeonato Brasileiro "é muito mais difícil" para justificar a montagem de uma equipe forte. "É uma competição diferente do Paulista, pois há 18 ou 20 times em condições de disputar uma das quatro vagas para a semi-final, enquanto no torneio regional e número de grandes equipes é menor". O time de Geninho deverá ter pelo menos dois novatos, que estão sendo trabalhados para o lançamento no Brasileiro. André Dias e Willian são os mais cotados para as vagas, mas o treinador disse que não tem pressa. "Um lançamento precipitado pode comprometer o futuro de um garoto", disse. Por isso, quer a contratação de jogadores experientes, "que possam chamar a responsabilidade para si e deixar os meninos desenvolverem seu futebol". André Dias é atacante e não teve a oportunidade no Paulista porque o time contava com um grande número de atacantes. "Ficou bastante complicado para ele naquele momento", reconheceu Geninho. Esse, porém, não é o quadro atual: Caio já deixou a Vila Belmiro e Dodô deve fazer isso em julho, quando termina seu contrato e ele receberá o passe. Elano, que já atuou no Paulista, poderá ficar com uma das vagas abertas por esses jogadores.