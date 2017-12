Geninho recebe oferta mas fica no Vasco O técnico Geninho admitiu nesta terça-feira ter recebido proposta para trabalhar no Guarani, mas recusou deixar o Vasco. Ele disse estar feliz no clube carioca e conta com o respaldo do presidente Eurico Miranda. "É bom receber convite, gratifica o trabalho. Mas estou bem aqui em São Januário", afirmou Geninho, sem se prolongar no assunto. Para a partida de domingo, contra o Paysandu, em Belém, o treinador deverá contar com o retorno do atacante Alex Alves e do meia Beto. Isso anima Geninho, que deixará o atacante Denilson, recém-contratado, e o volante Ygor no banco.