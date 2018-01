Geninho reclama da arbitragem no Sul O técnico Geninho atribuiu à arbitragem a derrota de 2 a 1 para o Inter, de virada, neste domingo em Porto Alegre. O alvo principal de suas críticas foi o auxiliar de Héber Roberto Lopes, Rogério Carlos Rolim: "Ele disse que o jogador que impedido (Wilson), não participou do lance quando a bola foi lançada para o André, que tinha condições legais". Além disso, ele lamentou que a vitória do Inter só foi conquistada quando a equipe gaúcha ficou com um jogador a mais, devido a expulsão de Fabinho, no segundo tempo: "Aí, a pressão, que já era grande, ficou maior ainda. Não conseguimos conter os ataques do Inter e o segundo gol veio num momento em que o Inter era superior na partida?. Geninho, no entanto, não concorda com o resultado, alegando que no primeiro tempo o Corinthians foi bem superior, já que criou as maiores chances gol. Admite, porém, que a zaga falhou, como já acontecera no final de semana passado, contra o Vasco, no Rio de Janeiro: "Esses erros foram os que proporcionaram ao Inter as chances que ele teve na primeira etapa, totalmente dominada pelo Corinthians, quando poderíamos ter liquidado o jogo quando ainda vencíamos por 1 a 0". O técnico corintiano, no entanto, não quis citar o nome do zagueiro Fábio Luciano, que não teve boa atuação e errou duas vezes, deixando o atacante André na frente do goleiro Doni, que defendeu a primeira com o pé e fechou o ângulo na segunda, quando o jogador do Inter tocou por cima da trave. Já o vice-presidente de futebol Antônio Roque Citadini estava tranqüilo e disse que a derrota não pode ser atribuída à arbitragem, como justificou Geninho: "Quando uma equipe joga bem, a atuação do juiz passa despercebida. Acontece que, após ficarmos com um jogador a menos, o Inter soube explorar os espaços e nos empurrou para trás. O resultado mais justo seria 1 a 1, mas não vou lamentar a derrota porque o Inter soube aproveitar as chances que teve e venceu uma partida de maneira limpa, sem contestações". Geninho ainda não definiu quem entrará no lugar do expulso Fabinho, contra o Flamengo, no Pacaembu, no próximo final de semana: "Vamos ver isso durante os treinos. Agora ainda é cedo para se pensar nisso".