Geninho renova contrato com Santos O técnico Geninho renovou nesta quinta-feira seu contrato com o Santos por mais sete meses, acabando com as especulações de que o clube procurava um treinador de ponta, mesmo com a crise financeira que vive. Por outro lado, as negociações continuam: o zagueiro-central André Luís está sendo negociado com o Internacional de Porto Alegre e, segundo o presidente Marcelo Teixeira, o Guarani tem interesse no lateral-esquerdo Dutra, que está emprestado ao Sport. Já em relação a Dodô, cujo contrato termina em julho, Teixeira acredita que há três hipóteses: venda do passe, empréstimo ou renovação do contrato. "Não é verdade que o jogador será o dono de seu passe quando terminar seu compromisso com o Santos, pois há normas que resguardam os interesses dos clubes nos casos de contratos em vigência", disse Marcelo Teixeira, que contratou escritório de advogacia para analisar o contrato do jogador. Outra situação complicada é a de Deivid. Metade de seu passe é do Santos e a outra pertence ao Nova Iguaçu, que mantém vínculo com o jogador. Há temor na Vila Belmiro de que haja alguma pendência entre os dois clubes, o que pode fazer com que os santistas percam esse atacante, muito valorizado no Campeonato Paulista. Já em relação ao volante Freddy Rincón, o Santos continua alimentando o sonho de mantê-lo na equipe. "Estamos aguardando seu retorno para conversar", disse Teixeira, que admite uma dificuldade adicional para chegar a um acordo: há clubes de peso, como o São Paulo, tentando contratar o jogador.