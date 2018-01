Geninho se apresenta ao Corinthians O vice-presidente do Corinthians, Antonio Roque Citadani, apresentou nesta sexta-feira Geninho como o novo treinador do Corinthians. O técnico deixou o Atlético-MG para assinar contrato de um ano com o clube e deve receber os primeiros reforços antes do início do Campeonato Paulista. Após a apresentação de Geninho, o grupo segue para Extrema, em Minas Gerais, onde deve realizar o primeiro treinamento da pré-temporada às 17h. Segundo o treinador, muitos dos métodos implantados por Carlos Alberto Parreira serão mantidos. Conhecido por utilizar o esquema 3-5-2 por todas as equipes que passa, Geninho disse que está disposto a modificar o esquema. Sobre reforços, ele revelou que vai conversar primeiro com a diretoria do Corinthians para primeiro pedir ou avaliar os possíveis nomes pretendidos pelo clube. "Ainda não tomei ciência do planejamento quanto às contratações". Espera-se a contratação do meia Beto, do Fluminense, e do atacante Liédson, do Flamengo. O único reforço para 2003, até o momento, é o zagueiro Capone. Quanto aos diversos campeonatos que a equipe vai disputar em 2003, o treinador foi sucinto. "Não haverá prioridades por campeonato", disse.