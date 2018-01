Geninho: "Se precisar, invado o campo!" A diferença de critério entre a arbitragem brasileira e a do resto da América do Sul é um problema a mais para o Corinthians no primeiro jogo do mata-mata contra o River Plate, pelas oitavas-de-final da Libertadores, nesta quinta-feira, às 15h30, em Buenos Aires. O alerta partiu do técnico Geninho, que abandonou o discurso pacifista dos últimos dias e assumiu o seu lado guerreiro, até então desconhecido no Parque São Jorge. ?Se for preciso invadir o campo, eu invado. Mesmo que isso signifique algumas borrachadas nas minhas costas. Só não permitirei que a minha equipe seja prejudicada?, afirmou o treinador, ontem, pouco antes do embarque para a capital argentina. Leia mais no Jornal da Tarde