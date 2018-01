Geninho só define o Santos amanhã Somente após o treino da tarde de amanhã o técnico Geninho define a equipe que viaja na quinta-feira para o México, a fim de participar de um quadrangular em Guadalajara, que vai até domingo. O médio volante Paulo Almeida, que era dúvida até sexta-feira passada por causa de uma contusão, recuperou-se plenamente e até participou dos treinamentos de hoje. Entretanto, o meia Renato é que se contundiu, e deve ser reavaliado amanhã, antes de ser relacionado para a viagem. O volante Claudiomiro também segue em recuperação e deve integrar o elenco, que embarca na quinta-feira, às 13h, do Aeroporto de Cumbica, com destino à Cidade do México. Dezoito jogadores deverão participar do confronto com o Atlas, o primeiro time mexicano que o Santos irá enfrentar. Em princípio, o Santos estará composto por Fábio Costa; Preto, Galván e Claudiomiro; Russo, Paulo Almeida, Renato, Elano, e Léo; Júlio César e André Dias. Outros jogadores que viajam são: Pitarelli, Weldon, Marcelo Silva, Pereira, Michel, Canindé e Adiel.