Geninho só tem problemas no Vasco Faltam boas notícias no Vasco, mas sobram problemas para a disputa do Campeonato Brasileiro. Para o jogo de domingo, contra o Fluminense, no Maracanã, o técnico Geninho não poderá contar com o meia Marcelinho. E nesta sexta-feira o lateral-esquerdo Victor Boleta deixou o clube. O provável destino do atleta é as Laranjeiras (sede do adversário). O lateral-direito Chiquinho, recém-contratado, se apresentou nesta sexta-feira ao clube e ficou feliz por ter conhecido Marcelinho. "Ele foi muito gente boa comigo. Conversou e me deu dicas de como funciona São Januário. Espero conquistar logo a confiança do Geninho e o respeito dos torcedores", afirmou o atleta, que já atuou nesse ano pelo Fortaleza no Brasileiro.