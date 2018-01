Geninho sonha com a Libertadores Rodeado pelo médico Joaquim Grava e o consultor-técnico Valdir de Moraes, Eugênio Machado Souto, o Geninho, de 54 anos, está perto de um dos gols do gramado do hotel em que o Corinthians faz pré-temporada em Extrema (MG). Um detalhe chama logo a atenção. A camisa preta que usa não tem o distintivo do clube. O seu peso (110 quilos) e a barriga farta impediram que ele completasse o uniforme corintiano. O assunto não é tabu para ele. Nessa entrevista, também fala com naturalidade do desabafo de Alexandre Kalil, o dirigente do Atlético Mineiro que o chamou de "sem caráter" e o comparou a uma prostituta por ter trocado o clube mineiro pelo Corinthians na semana passada. Agência Estado - Você já procurou o Alexandre Kalil para conversar. Ele o chamou de sem caráter e disse que só as prostitutas se deixam seduzir. Foram declarações pesadas. Geninho - Não o procurei. Depois que ele disse que não queria conversar comigo eu resolvi deixar a poeira baixar. Achei que ele exagerou. Mas conheço bem o Kalil e ele também me conhece. Ele sabe que tenho caráter. Não conheço nenhum ser humano mais honesto do que eu. Deixei o Atlético pela projeção profissional que vou ter no Corinthians. Não saí por causa de dinheiro. No Corinthians, vou ganhar no máximo R$ 5 mil a mais do que ganhava no Atlético. Foi isso que deixou o Kalil furioso. Não dei chances para que ele cobrisse a proposta. Se eu ganhar a Libertadores da América pelo Corinthians ficarei a um passo da Seleção Brasileira. AE - No Corinthians você tem um padrinho forte. O Rubens Aprobatto Machado, conselheiro do clube e presidente da OAB-Brasil, é primo da sua mãe. É fato que ele colaborou muito para a sua contratação. Geninho - O sonho dele era me ver no Corinthians, desde os tempos em que eu era jogador (Geninho foi goleiro na década de 60 e entre outros clubes atuou no Botafogo de Ribeirão Preto). Mas ele não teve nenhuma influência na minha vinda para o clube. Havia muito que eu não conversava com ele. Só fomos nos encontrar na sexta-feira, no Parque São Jorge. AE - Sua vinda para a Corinthians é a concretização de um sonho? Geninho - Sem dúvida. Assim como era um sonho trabalhar no Atlético Mineiro e continua sendo um sonho dirigir o Flamengo. AE - O sonho do torcedor do Corinthians é conquistar a Copa Libertadores da América. Dá para prometer este título? Geninho - Eu só penso nisso. Sei que não será fácil. Pelos títulos que o Corinthians conquistou ano passado os adversários vão ficar de olho em nós. AE - Você vai continuar usando o esquema com três atacantes, utilizado por Carlos Alberto Parreira? Geninho - Era um 4-4-3 fajuto porque o Leandro voltava para ajudar na marcação. No segundo semestre, com o Guilherme, o time ficou bastante vulnerável. Na Libertadores não dá para jogar com três atacantes. O próprio Parreira estava disposto a voltar a usar o 4-4-2. AE - Alguns jogadores disseram que você é mais extrovertido do que o Parreira. Como você se define como treinador? Geninho - Procuro criar um bom ambiente de trabalho. Tento conversar com os jogadores como um amigo. Acho que não preciso ficar com a cara fechada para mostrar autoridade. Mas quando é necessário eu apelo. AE - Por que você não está vestindo uma camisa do uniforme do clube? Geninho - Porque a camisa do Corinthians não entra no meu corpo. Sempre volto das férias acima do peso. Eu abuso da cerveja. Para os meus 1, 81 metro de altura meu peso ideal é 95 quilos. Mas faz tempo que não chego nele. Mas em breve o patrocinador manda confeccionar uma camisa especial para mim.