Geninho também descarta Rincón Não foram só os dirigentes corintianos que descartaram a volta do volante Rincón ao Corinthians. No final do treino da tarde de hoje, em Extrema, o técnico Geninho não mostrou o menor interesse no retorno do colombiano, que se ofereceu ao clube. A pergunta sobre a suposta negociação que estaria acontecendo entre o clube e o procurador do jogador, Renato Caio, fez o treinador corintiano rir muito. "Olha, a última vez que eu ouvi falar do Rincón foi quando ele ainda jogava no Cruzeiro. Mas não quero nem falar sobre isto. Ninguém aqui do Corinthians conversou comigo a este respeito. E olha que eu falo com os dirigentes do clube sobre contratações de reforços pelo menos 10 vezes por dia", afirmou o técnico. Ao ficar sabendo que Renato Caio tinha telefonado para os jogadores Rogério e Deivid para que estes convencessem Geninho a pedir a volta de seu ´cliente´, o treinador foi curto e grosso. "Mas é natural que o procurador dele telefone. Ele tem de tentar vender o peixe dele", afirmou. Rogério confirmou que recebeu uma ligação do procurador do colombiano. "O Renato Caio também é meu amigo e ligou para mim sim. O Freddy (Freddy Eusébio Rincón) dispensa comentários. Seria um jogador importante para o Corinthians. Falei com o Geninho. Agora depende do Corinthians", falou. Vampeta - Do time corintiano que conquistou o Mundial da Fifa em 2000 não é só Rincón que está sendo descartado. Marcelinho Carioca implorou para voltar. Como encontrou as portas fechadas, teve de aceitar a proposta de Eurico Miranda e foi jogar no Vasco. Com Vampeta, a situação também está bem complicada. O jogador, que atuou ano passado pelo clube, já mostrou que quer ser reemprestado à equipe, mas anda decepcionado com o tratamento que está recebendo da direção corintiana. Reinaldo Pitta, empresário do volante e que também cuida, junto com Alexandre Martins, da carreira de Ronaldo, o Fenômeno, disse hoje à tarde que está difícil um acordo. "O Vampeta está entristecido com a proposta que recebeu do Corinthians. Ele acha que não foi valorizado como jogador pentacampeão do mundo", disse o empresário. Vampeta ganhava R$ 120 mil de ordenado no time de Parque são Jorge. Segundo o vice-presidente Antônio Roque Citadini, o jogador só voltará ao clube se concordar em reduzir o salário para R$ 90 mil. Hoje à tarde, o time treinou pela primeira vez com as bolas de designer de bola de golf, que serão usadas no Campeonato Paulista. O lateral Rogério vê problemas na inovação. "Estas mudanças frequentes de bola são muito ruins, principalmente para quem cobra faltas. Você nem bem se acostuma com uma bola e tem de mudar", disse. O fisiologista Renato Lotufo também apresentou uma novidade. Os jogadores fizeram pela primeira vez os testes físicos com o GPS (Global Posicion Sistem), aparelho que, acoplado a um relógio marca a velocidade em tempo real. O clube comprou 11 aparelhos, que nas lojas custam R$ 900,00.