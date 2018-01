Geninho tem duas dúvidas para sábado O técnico Geninho, do Corinthians, sabe que a partida de sábado, contra o Fortaleza, no Pacaembu, é fundamental para buscar uma vaga na Libertadores - os quatro primeiros devem se classificar, o que seria um bom consolo para o time, que está longe da briga pelo título brasileiro. Com 41 pontos, o Corinthians é o décimo colocado no Brasileiro e não pode mais perder pontos fáceis se quiser disputar a competição sul-americana. Todos no Parque São Jorge sabem que o momento é ideal para conseguir mais uma vitória, principalmente porque o adversário está mal: penúltimo lugar, com 27 pontos. "Nós temos muito respeito pelo Fortaleza, mas jogaremos em casa e precisamos dos três pontos." Geninho tem duas dúvidas: na lateral-esquerda, Moreno ou Roger na vaga de Fininho, suspenso; e no meio-de-campo, Jamelli ou Robert - com a entrada de André Luiz, um deles ficará no banco de reservas.