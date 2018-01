Geninho tenta acalmar o irritado Doni "Eu preciso falar com você." O técnico Geninho não teve nenhum constrangimento em dar esse recado ao goleiro Doni, hoje em Extrema (MG), mesmo sendo observado por um grupo de jornalistas. O atual titular do gol corintiano é o jogador que dá mais sinais de tensão com as informações dos dirigentes de que o clube busca reforços. A contratação de um substituto para Dida, que deixou a equipe ano passado para atuar no Milan, irrita profundamente o goleiro corintiano. Nos últimos dias, Doni tem sido enfático. "O Citadini (Antônio Roque Citadini, vice-presidente de futebol) garantiu que não vai contratar outro goleiro. Só que a imprensa teima em falar sobre este assunto." Trata-se de uma ingenuidade do goleiro. Citadini já confidenciou aos repórteres que pensa mesmo em trazer um goleiro de expressão, com capacidade suficiente para dar tranqüilidade à equipe na Copa Libertadores da América. Domingo cedo, foi a vez de Geninho falar em reforço para o gol. "Tem de vir um goleiro que chegue e jogue. Se for para trazer alguém do mesmo nível dos que estão aqui é melhor não contratar ninguém", afirmou, colocando Doni no mesmo nível dos reservas Rubinho, que está na seleção pré-olímpica, e Gléguer. Doni leu os comentários do treinador na imprensa e não gostou. Por isso, hoje Geninho fez questão de chamar o goleiro para uma conversa. "Vou conversar com ele sim. Eu trabalho às claras", avisou. Antes de falar com Doni, Geninho reuniu o resto do elenco no centro de um dos gramados do Hotel Amoreiras onde a equipe está concentrada e fez o que pôde para transmitir tranqüilidade. "Fui claro: falei para eles não se importarem com os comentários de que o clube vai contratar reforços. Eles precisam me conhecer. Comigo quem estiver melhor joga. Agora, é claro que o elenco está precisando de reforços. Não posso entrar nas competições com apenas 18 jogadores", disse, com um discurso dúbio e pouco esclarecedor. Quem foi claro e conciso foi um outro integrante da comissão técnica, que pediu para não ter seu nome publicado. Em seu carro, na saída do hotel, ele falou. "Não vou esconder: estamos todos preocupados aqui. O grupo de jogadores é pequeno demais. O pior é que são jogadores inexperientes. Olha, disputar a Copa Libertadores da América com este elenco vai ser um sufoco." O integrante da comissão técnica não se animou nem quando o repórter disse que, de acordo com informações de Citadini, Vampeta pode voltar ao clube. "Será que ele volta? Não acredito muito."