Geninho tenta mudar estilo corintiano Passada a estréia na Copa Libertadores da América, momento considerado o mais delicado desse início de temporada, o técnico Geninho vai iniciar as mudanças que considera mais radicais no Corinthians. A primeira é tentar acabar com o estigma de time "manco", que só joga pelo lado esquerdo, com a triangulação entre o lateral Kleber, o meia Renato e o atacante Gil. E as primeiras pistas sobre o novo esquema corintiano poderão ser percebidas já na partida de domingo, às 17 horas, contra o São Caetano, no Pacaembu. O antigo técnico do Corinthians, Carlos Alberto Parreira, responsável pela evolução do esquema que privilegia as jogadas pelo lado esquerdo, nunca admitiu modificá-lo. "Se é uma força que temos, para que mudar?", perguntava o atual treinador da seleção brasileira quando ainda dirigia o clube do Parque São Jorge. Mas Geninho pensa diferente. Mais à vontade no cargo depois de quatro jogos (três vitórias e um empate), o treinador corintiano quer o time balanceado. "Precisamos equilibrar as coisas. Por isso, nossa idéia é aprimorar jogadas também pelo outro lado (direito)", afirmou. "Se ficarmos assim, daqui a pouco os outros times marcam nosso lado esquerdo e aí, como é que fica? Precisamos ter opções." Assim, o trabalho com o lateral-direito Rogério, o volante Vampeta e o atacante Leandro vai ser intensificado. Outro que vai entrar nessa é o meia Jorge Wagner, recém-contratado do Cruzeiro. O jogador ainda se dedica exclusivamente aos treinos físicos, pois não participou da pré-temporada. Sua estréia deve acontecer somente na partida contra o América, dia 16. Recado - Dois dias depois, a manifestação da torcida corintiana no jogo contra o Cruz Azul ainda repercute no clube. E Geninho aproveitou para avisar os descontentes: "Eu prefiro o resultado a uma boa exibição. O torcedor pode xingar, reclamar. Mas a hora que ele pegar a tabela e encontrar o time em primeiro lugar, vai ter de se render aos fatos." Assédio - O volante Fabinho interessa ao Cruzeiro. A negociação seria a solução para uma dívida da ex-parceira do Corinthians, Hicks Muse, com o clube mineiro.