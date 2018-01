Geninho testa dois esquemas em treino O técnico Geninho decidiu manter mistério sobre o esquema de jogo do Corinthians para a partida de quinta-feira, contra o River Plate, em Buenos Aires, pelas oitavas-de-final da Copa Libertadores da América. Nos treinos da manhã desta terça-feira no Parque São Jorge, o treinador testou o time com três zagueiros e depois com três volantes. No final do treino, disse que ainda não havia definido a equipe. Geninho admitiu, no entanto, que o time vai jogar ?de forma mais precavida?. Segundo ele, a equipe pretende jogar de uma forma ?menos aberta que o habitual?. Em quaisquer dos casos - com 3 zagueiros ou 3 volantes - o jogador a deixar a equipe deverá ser o meia Leandro. Se o time entrar com três zagueiros, quem entra é César. Se forem três volantes, jogam Cocito, Fabinho e Fabrício. A delegação do Corinthians deverá viajar na tarde desta terça-feira para Buenos Aires.