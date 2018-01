Geninho testa Vasco sábado em amistoso O meia Marcelinho Carioca foi dispensado nesta segunda-feira pelo Vasco para resolver problemas particulares e não participou do treinamento. O jogador foi autorizado pelo clube a viajar para São Paulo, onde terminou de gravar um comercial para a sua fundação. O técnico do Vasco, Geninho, começou nesta segunda a armar a equipe que disputará o Campeonato Carioca, a partir do dia 24. Mas, antes de informar a equipe, o treinador vai fazer alguns testes no jogo-treino programado para sábado, contra o Rio Bonito, no Centro de Treinamentos VascoBarra, na Barra da Tijuca, zona oeste.