Geninho torce para Love não jogar O técnico do Vasco, Geninho, torce para que o atacante Vágner Love não atue no duelo entre o clube carioca e o Palmeiras, domingo, no Parque Antártica, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a ausência do atleta seria uma notícia bem-vinda para o time de São Januário, até porque o artilheiro qualifica ainda mais o adversário. "Eu não sei se o Vágner deve jogar, por causa de sua transferência para o CSKA (Moscou, da Rússia). Seria bom que ele não estivesse em campo, pois é um atacante de muita qualidade", declarou Geninho. Após perder Marcelinho para o Ajaccio (França) e o meia Beto anunciar sua transferência para o Sanfreece Hiroshima (Japão), hoje foi a vez de Róbson Luiz informar que deve ser negociado com mesmo clube japonês. "Realmente, há a proposta e vou estudar. Todo jogador sonha em atuar no exterior", declarou Róbson Luiz.