Geninho vai mudar time contra a Ponte O Corinthians enfrentará a Ponte Preta domingo, em Campinas, pelo Campeonato Brasileiro, com o meio-de-campo todo alterado. O técnico Geninho, descontente com o rendimento do setor, promete mexer em duas posições. De certo, a saída do volante Fabrício. Cocito e Pingo disputam a vaga, enquanto o meia Jorge Wagner corre risco de ceder o lugar a Renato. "Disse que antes de pedir reforços à diretoria, usaria minhas opções. É o que farei agora para melhorar a produção do meio", justificou o treinador. Nesta sexta-feira, no coletivo realizado na Vila Olímpica, testou suas opções, mas não definiu os titulares. E até domingo, terá muito trabalho. Mesmo com mudanças, o rendimento foi abaixo do esperado e houve empate com os reservas: 2 a 2. "O Fabinho e o Leandro estão confirmados, enquanto as outras duas vagas vou definir entre sábado e domingo, momentos antes do jogo. "O Fabrício não vive seu melhor momento, reeditando o primeiro semestre, e está fora. Mas não é peça descartada." De início, Geninho optou por Cocito e manteve Jorge Wagner. Pouca criatividade e sufoco dos reservas, além de um gol sofrido. Trocou os volantes. Pingo entrou bem e "colocou a mão na vaga". Renato também deu maior mobilidade ao meio. Caso confirme os dois, contará com quarteto entrosado. Pingo, Fabinho, Renato e Leandro atuaram juntos no início do Campeonato Paulista, nos duelos contra Marília (2 a 0) e Lusa (1 a 1). "Além de ajudar na pegada e na cobertura aos zagueiros, gosto muito de chegar à frente e finalizar a gol", afirmou Pingo, alegando ter característica semelhante à de Vampeta. "E tenho facilidade e vigor para isso." Cocito está na torcida para ter nova chance. "Venho lutando para ganhar a posição há bastante tempo e se entrar vou procurar ajudar", afirmou, sem entusiasmo. "Independentemente de quem seja o escolhido, o importante é ajudar o time a vencer." Tensão - O clima no treino foi tenso. A obrigação de vencer está deixando os jogadores nervosos. Liedson perdeu a bola que resultou no primeiro gol e levou bronca de César. Retrucou imediatamente. Já Leandro, aos berros, reclamou da falta de movimentação. "Vamos dar opções."